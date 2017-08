"Insecten vallen alleen schijnende lampen aan. Wat de mensen stoort, is mijn genialiteit", aldus Cristiano

YP

1/08/17 - 23u10 Bron: Belga

1.3m Likes, 8,961 Comments - Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Instagram: "O que incomoda as pessoas é o meu brilho, insetos só atacam lâmpadas que brilham!!!!"

Cristiano Ronaldo heeft na zijn ondervraging door het Spaanse gerecht over fiscale fraude verklaard dat het vooral zijn genialiteit is die mensen stoort en jaloers maakt. Dat schreef hij dinsdag op Instagram.

"Insecten vallen alleen schijnende lampen aan. Wat de mensen stoort, is mijn genialiteit", aldus de Portugees. Hij werd gisteren 90 minuten ondervraagd door het Spaanse gerecht en blijft bij zijn onschuld. Hij zou 14,7 miljoen euro verduisterd hebben.



Dat zijn fiscale constructies onderzocht worden, heeft volgens de steraanvaller louter met zijn bekendheid te maken. "Als ik hier ben, is het puur omdat ik Cristiano Ronaldo heet", verklaarde hij in de rechtbank.



Eerder zijn Barça-concurrenten Lionel Messi en Javier Mascherano al veroordeeld voor het achterhouden van inkomsten voor de fiscus.