Neymar koopt zichzelf vrij en tekent voor vijf jaar bij PSG, waar hij vanmiddag wordt voorgesteld

Door: redactie

4/08/17 - 00u33

© getty.

Wat lange tijd onmogelijk bleek, is toch werkelijkheid geworden: Neymar wordt een speler van Paris Saint-Germain. De juridische adviseurs van de Braziliaanse superster legden donderdagnamiddag de veelbesproken afkoopsom van 222 miljoen euro op tafel. Daardoor lag de weg naar PSG volledig open voor Neymar. Intussen raakte bekend dat de spits voor vijf jaar heeft getekend bij de Parijse topclub. Hij wordt vanmiddag op 13.30 uur voorgesteld.

"Deze namiddag hebben vertegenwoordigers van Neymar Jr de club bezocht en de betaling van 222 miljoen euro overgemaakt in naam van de speler", opende Barcelona zijn persbericht. "Dat is het bedrag dat nodig is om de overeenkomst tussen Neymar en Barcelona te beëindigen. De club zal de details van de overdracht overmaken aan de UEFA, zodat zij de zaak disciplinair onder de loep kunnen nemen."



Eerder op de dag weigerde de overkoepelende Spaanse voetbalorganisatie, La Liga, de cheque met het ongekende bedrag aan te nemen. De organisatie twijfelde of wel aan alle regels was voldaan.



PSG kondigde intussen officieel de transfer van Neymar aan. De Braziliaan tekende in Parijs een contract voor vijf seizoenen. "Ik ben extreem blij PSG te kunnen vervoegen", liet Neymar optekenen op de website van de Parijse topclub. "Sinds ik in Europa aankwam, heeft deze club zich altijd het meest competitief en ambitieus getoond. Samen willen we nu titels veroveren en wereldwijd miljoenen supporters gelukkig maken."



De 25-jarige Neymar won de voorbije vier jaar met FC Barcelona twee titels (2015 en 2016), drie bekers (2015, 2016 en 2017) en één Champions League (2015). De aanvaller kwam 77 keer uit voor Brazilië, waarin hij 52 keer scoorde. Met een transferbedrag van 222 miljoen euro is de transfer van Neymar veruit de duurste aller tijden. De Braziliaan verdubbelt het transferbedrag dat Manchester United een seizoen geleden neertelde voor de terugkeer van Paul Pogba naar Old Trafford.



Neymar wordt vrijdagmiddag officieel voorgesteld in Parijs, waar om 13.30 uur een persconferentie is belegd. Zaterdag volgt een eerste kennismaking met de fans. Hij zou zelfs al in actie kunnen komen als zijn nieuwe club het om 17 uur opneemt tegen Amiens.