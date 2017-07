Inval en arrestaties bij Spaanse voetbalbond

Tim Hartman

18/07/17 - 10u39 Bron: AD.nl

Voorzitter Angel Maria Villar overhandigt de Spaanse Super Cup aan Lionel Messi © reuters.

De politie is momenteel bezig met een inval bij de Spaanse voetbalbond, de RFEF. Via verschillende media zijn voorzitter Ángel María Villar en zijn zoon Gorka inmiddels gearresteerd. Ze worden verdacht van corruptie.

Villar werd in mei herkozen als voorzitter van de Spaanse voetbalbond. Om die herkiezing te bewerkstelligen, trok Villar zich vorig jaar nog terug als kandidaat voor de verkiezing van UEFA-voorzitter. Daardoor ging die verkiezingen vervolgens tussen Michael van Praag en de Sloveen Aleksander Ceferin.



Agenten doorzoeken op dit moment nog kantoren van het bondsgebouw. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. María Villar is sinds 1988 voorzitter van de Spaanse voetbalbond. Hij werd na de Europese titel (2008) en wereldtitel (2010) van de Spaanse nationale ploeg populair in zijn land. De preses werd twee maanden geleden nog herkozen.