Dat Messi een dubbelganger had, wisten we. Maar ook zijn vrouw heeft er eentje lopen

YP

15/07/17 - 13u17

© Rv.

Over de Iraanse dubbelganger van Lionel Messi hebben we het in een niet zo ver verleden al gehad, maar wat blijkt nu: ook zijn vrouw Antonella Rocuzzo heeft een jongedame lopen die als twee druppels water op haar lijkt. Haar naam moeten we u schuldig blijven, maar op bijgevoegde beelden ziet u ongetwijfeld ook hoe sterk de jongedame op Antonella lijkt.