Zakaria Bakkali trekt op uitleenbeurt naar Deportivo La Coruña Zakaria Bakkali zal komend seizoen de kleuren verdedigen van Deportivo La Coruña. Dat heeft de Spaanse club vandaag bekendgemaakt. De 21-jarige dribbelkont komt voor een jaar over van Valencia.



Bakkali brak in 2013 op jonge leeftijd door bij PSV, maar belandde nadien in Eindhoven op een zijspoor. Valencia bood de tweevoudig Belgisch international in 2015 een uitweg. Bij 'Los Che' speelde de aanvaller 40 matchen waarin hij drie maal raak trof.



Deportivo eindigde vorig seizoen op de zestiende plaats in de Primera Division.