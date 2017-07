Benieuwd wat Noémie ervan vindt: Carrasco verliest weddenschap (en dat is lang niet het enige)

YP

12/07/17 - 11u48

Enkele dagen geleden zag u al hoe Dries Mertens de trainingen bij Napoli hervatte met een fris nieuw kapsel en blijkbaar is hij niet de enige Rode Duivel die zich deze dagen een korte coupe liet aanmeten. Ook Yannick Carrasco heeft namelijk afscheid genomen van zijn vetkuif, zo leert ons een foto op zijn Instagram. "Wanneer je een verloren weddenschap ondergaat zoals een grote", schreef hij bij het beeld, terwijl hieronder te zien is hoe de nieuwe snit tot stand kwam in de zaak van 'wizarchyy' - de 'officiële kapper' van Atlético Madrid. Wij zijn alvast benieuwd wat vrouw Noémie denkt over de nieuwe look van haar echtgenoot...