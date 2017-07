Cristiano showt onderbroek van eigen merk op Instagram. En zo is hij ineens wéér 400.000 euro rijker

YP

6/07/17 - 08u08 Bron: AD.nl

Wie Cristiano Ronaldo op Instagram volgt, zag hem gisterochtend met een dromerige blik, leunend tegen een muurtje. Hij draagt alleen een onderbroek van zijn eigen merk. En zo was hij weer een slordige 400.000 euro rijker, beweert Hopper.

Het Britse marketingbedrijf publiceerde gisteren een lijst met grootverdieners op basis van Instagram-inkomsten. Met 400.000 euro per post is Ronaldo de best verdienende sporter. De Portugese vedette van Real Madrid heeft ruim 106 miljoen volgers op Instagram. Alleen zangeres Selena Gomez (550.000 euro) en realityster Kim Kardashian (500.000) vangen meer per foto. In de top-10 staat met basketballer LeBron James (10de met 105.000 euro) nog een sporter.



Hoe Hopper aan de cijfers komt maakte het bedrijf niet bekend. Directeur Mike Bendar legde uit dat de bekende Instagrammers geld ontvangen door sluikreclame. "Het is belangrijk dat de volgers begrijpen dat hun idolen inkomsten halen uit het promoten van producten en diensten. We maken deze lijst bekend om hier meer transparantie in te geven."