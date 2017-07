Vier voor de prijs van één: en of de zonen van Zidane scherp staan

YP

4/07/17 - 12u28

Ter ere van zijn 45ste verjaardag heeft Zinedine Zidane zijn gezin meegenomen op reis naar Griekenland. Vrouw Véronique en hun vier zonen Enzo (22), Luca (19), Théo (15) en Elyaz (11) genieten dus mee van het zonnetje en het zijn vooral de laatste vier die indruk maken. Zo is op bovenstaande foto te zien hoe de jongste qua scherpte niet moet onderdoen van de oudste Zidane.



In een interview met het Duitse Die Welt in 2015, liet 'Zizou' al een keertje in zijn kaarten kijken wat voor een vader hij is. "Soms hebben we het over wedstrijden en analyseren we bepaalde situaties. Maar ik zet mijn zoons allerminst onder druk. Ik ben een rustige, simpele vader", klonk het toen. De 19-jarige Luca liet zijn volgers op Instagram enkele impressies over de gezinsreis: