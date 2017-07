Las Palmas promoveert Manolo Marquez tot hoofdcoach

Door: redactie

3/07/17 - 12u27 Bron: Belga

© epa.

De Spaanse eersteklasser UD Las Palmas heeft vandaag haar nieuwe hoofdcoach voorgesteld. De 48-jarige Manolo Marquez schuift door van Las Palmas Atlético, het tweede elftal, en volgt de naar Real Betis vertrokken Quique Setién op. Marquez tekende voor één seizoen, met een optie op nog een seizoen.

Voor Marquez is het de eerste keer dat hij een team in de Primera Division onder zijn hoede krijgt. Voordien was hij hoofdcoach bij clubs in de lagere divisies als Prat (2003-2006, 2007-2010 en 2014-2015), CE Europa (2006-2007) en Badalona (2010-2012). Het voorbije seizoen leidde hij het beloftenelftal op de Canarische Eilanden.



Las Palmas eindigde het afgelopen seizoen op de veertiende stek in de Primera Division.