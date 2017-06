Ook dit bonte gezelschap zal straks Messi's huwelijk onveilig maken

YP

30/06/17 - 08u44

Fabregas Busquets Puyol Eto'o Xavi Alba Some big names are heading out for Lionel Messi's wedding. pic.twitter.com/7Ynejn1llB

Vandaag is het de grote dag van Lionel Messi en zijn jeugdliefde Antonella Rocuzzo, want het stel stapt in het Argentijnse Rosario in het huwelijksbootje. Natuurlijk mogen ook de ploegmaats van de 'Vlo' bij FC Barcelona niet ontbreken, maar ook enkele gewezen Barça-sterren zakten per privéjet mee af naar de plaats waar het feest zal doorgaan. Van het huidige team herkent u hierboven Sergio Busquets en Jordi Alba, maar ook Cesc Fabregas, Carles Puyol, Samuel Eto'o en Xavi Hernandez zullen er straks bij zijn - allemaal in het gezelschap van hun partner natuurlijk.