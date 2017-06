"Ronaldo wil Spanje verlaten door belastingperikelen"

YP

16/06/17 - 12u06 Bron: Belga

© Kos.

Cristiano Ronaldo wil Spanje en Real Madrid deze zomer nog verlaten, zo bericht de Portugese krant 'A Bola' vrijdag. De Portugese wereldster wordt verdacht van belastingontduiking en wegens de dreigende problemen met het Spaanse gerecht zou zijn besluit al vast staan.

Ronaldo, die vorig jaar zijn contract verlengde tot juni 2021, voelt zich oneerlijk behandeld en heeft zijn nakend vertrek al laten weten aan Madrid-voorzitter Florentino Pérez. De Madrileens gezinde krant Marca schreef in haar online versie dat de Koninklijke er alles aan zal doen om de aanvaller op andere gedachten te brengen. Volgens het Spaans openbaar ministerie heeft CR7 tussen 2011 en 2014 ruim 14,7 miljoen euro gefraudeerd. Het is nu aan een onderzoeksrechter om een strafrechtelijke procedure op te starten. Ronaldo riskeert een gevangenisstraf van maximaal zeven jaar en een geldboete van 28 miljoen euro.

© afp.

Zijn advocaten en manager hebben alle beschuldigingen weerlegd. De Portugees liet enkele dagen geleden zelf weten dat hij "een zuiver geweten" heeft, alvorens in het vliegtuig te stappen naar Rusland. Daar werkt hij samen met de nationale ploeg van Portugal de Confederations Cup af.



Paris Saint-Germain en zijn ex-werkgever Manchester United, waar hij tussen 2003 en 2009 actief was, liggen volgens verschillende media op de loer. Ook een Chinese ploeg zou zijn situatie op de voet volgen. Zij hebben naar verluidt 200 miljoen en een salaris van 120 miljoen euro over voor de topspits, die onlangs nog voor het tweede jaar op rij de Champions League won met Real Madrid.