Binnen 15 dagen stapt Messi in het huwelijksbootje, maar zo heel vlekkeloos verlopen de voorbereidingen niet...

Op 30 juni geven Lionel Messi en Antonella Roccuzzo elkaar in hun geboortestad Rosario het 'ja-woord', maar de voorbereidingen op het sprookjeshuwelijk verlopen niet bepaald zonder slag of stoot. Amper 15 dagen voor de grote dag heeft de clan-Messi immers besloten Barbara Diez, de gereputeerde wedding planner die alles in goede banen moest leiden, aan de deur te zetten. Diez is de vrouw van de burgemeester van Buenos Aires die in het verleden onder meer ook de bruiloft van Mauricio Macri, de president van Argentinië, organiseerde, maar daar trok vader Messi zich blijkbaar weinig van aan. "De bedragen die ze vraagt zijn schandalig en knotsgek", zo liet die zich volgens een bron ontvallen tegenover het Argentijnse nieuwsmedium Doble Amarilla. Er is intussen wel al een (goedkopere) vervangster aangesteld.