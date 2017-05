Mauricio Pellegrino vertrekt na verloren bekerfinale bij Alaves

XC

Mauricio Pellegrino zit volgend seizoen niet meer op de trainersbank bij de Spaanse eersteklasser Alaves. De 45-jarige Argentijn kondigde vandaag zijn vertrek aan. Het nieuws komt er twee dagen nadat Alaves in de Spaanse bekerfinale met 3-1 verloor van Barcelona.

"Volgend seizoen zal ik hier niet meer zijn", bevestigt Pellegrino. "Het is een beslissing die er komt na eerder overleg met de club. We hadden toen besloten dat we de finale moesten afwachten."



Wat precies zijn beweegredenen zijn om te vertrekken, wilde Pellegrino niet kwijt. Hij zei alleen "geen persoonlijke of familiale problemen" te hebben.



Onder Pellegrino, die ook Valencia en de Argentijnse clubs Estudiantes de La Plata en Independiente coachte, eindigde Alaves afgelopen seizoen op de negende plaats in La Liga.