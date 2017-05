Real Betis stelt met Setien vierde trainer (!) in minder dan een jaar aan

XC

26/05/17 - 13u15 Bron: Belga

© epa.

Quique Setien is de nieuwe coach van Spaanse eersteklasser Real Betis. Dat maakte de club uit Sevilla vandaag bekend. De 58-jarige Spanjaard komt over van concurrent Las Palmas en is bij Betis al de vierde trainer sinds het begin van het afgelopen seizoen.