Hoe deze foto van Cristiano en zijn Georgina de geruchtenmolen op volle toeren laat draaien

Yari Pinnewaert

26/05/17 - 11u01

't Is goed aan tussen Cristiano Ronaldo en Georgina Rodriguez - zoveel is wel zeker. De Portugese steraanvaller van Real Madrid bereidt zich momenteel voor op de finale van de Champions League van volgende week zaterdag tegen Juventus, maar in afwachting daarvan was er nog wat tijd voor qualitytime met het liefje. Op de foto poseren ze samen in de zetel en vooral de plaats van Cristiano's linkerhand zorgt voor speculatie. Is het koppel in blijde verwachting, of is het toch vooral 'much ado about nothing'? Het zal ongetwijfeld duidelijk worden de komende weken...