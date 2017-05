Ernesto Valverde wil vertrek naar FC Barcelona niet bevestigen

Eline Van Der Meulen

De Spaanse coach Ernesto Valverde heeft bevestigd dat meerdere clubs interesse tonen in hem, waaronder FC Barcelona. Of hij volgend jaar coach wordt van Messi en co wou hij echter nog niet kwijt, zo meldden Spaanse media vandaag.