"Ernesto Valverde volgt Luis Enrique op als coach van FC Barcelona"

Ernesto Valverde wordt volgende week maandag voorgesteld als nieuwe trainer van FC Barcelona. Dat meldt het doorgaans goed ingelichte El Periódico.

Valverde wordt bij Barça de opvolger van Luis Enrique, die het seizoen zaterdag nog glans kan geven door de Spaanse beker te winnen. In de finale van de Copa del Rey neemt FC Barcelona het op tegen Alaves.



De bekerfinale is ook nog van belang voor Athletic Bilbao, de huidige club van Valverde. Wint Barcelona zaterdag, dan geeft de zevende plaats van Bilbao in het eindklassement nog recht op deelname aan de voorronde van de Europa League.



Valverde was als voetballer twee jaar actief voor Barça, waarvoor hij 22 duels speelde. Het grootste deel van zijn loopbaan kwam hij uit voor Athletic Bilbao, waar hij sinds 2013 als trainer actief is. Daarvoor werkte hij onder meer voor het Griekse Olympiakos en Valencia.