Goal Messi had niet alleen wegens buitenspel moeten afgekeurd worden, maar ook wegens gewoon té arrogant...

video Geweldig moment in FC Barcelona - Eibar van gisteravond. Het laatste kunststukje van Lionel Messi werd terecht afgekeurd wegens buitenspel, maar eigenlijk was de hak waarmee de Argentijn doelman Yoel verraste, ook gewoonweg té arrogant.

Met 37 goals kroonde Lionel Messi zich alweer tot 'pichichi' van de Primera Divison. Op respectabele afstand volgen Luis Suarez (29 goals) en Cristiano Ronaldo (25). Het moet gezegd worden: Messi kon gisteravond in de thuismatch tegen Eibar ook de kaap van de 40 goals gerond hebben. De 'Vlo' miste in de 4-2 zege nog enkele opgelegde kansen en ook een strafschop. Al scoorde hij wel bij zijn tweede poging vanop elfmeter en ook de individuele beauty in de video hieronder. Een ander doelpunt van Messi tegen Eibar werd afgekeurd wegens terecht buitenspel. Op een doorsteekbal van Suarez pakte Messi in één tijd uit met een hakje achter het steunbeen waarbij de bal door de benen van de arme doelman Yoel Rodriguez verdween...