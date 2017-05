San Zidane! Real Madrid na vijf jaar zonder weer Spaans landskampioen

Door: Kjell Doms

San Zidane heeft het geflikt. Na vier seizoenen zonder titel is Real Madrid eindelijk nog eens landskampioen geworden in Spanje. De 33ste voor 'de Koninklijke'. Ronaldo en Benzema zorgden met twee goals voor de kers op de taart in het duel tegen Málaga. En nu, op naar Cardiff!

De meeste trainers beginnen met het landskampioenschap. Zinédine Zidane is niet zoals de meeste trainers. Zizou is een klasse apart, San Zidane sinds gisteren. Eén blik op zijn palmares als coach zegt genoeg. De Champions League was zijn eerste trofee, gevolgd door de Uefa Super Cup en het WK voor clubs. Sinds gisteren mag hij zich ook Spaans landskampioen noemen.



Een overwinning op het veld van Málaga volstond voor Real Madrid om voor het eerst sinds 2012 nog eens kampioen te worden. Vijf jaren zonder titel, een eeuwigheid in Koninklijke termen. Na amper twee minuten mochten de handjes van Zidane al op mekaar. Isco verstuurde een telegeleide pass, buitenkantje rechts, Ronaldo pikte op, omspeelde sierlijk Kameni en duwde de 0-1 binnen. Madrid scoorde dit seizoen in ál zijn competitiewedstrijden, zelfs in de rijke geschiedenis van de Galacticos is dat een unicum. Voor Cristiano zelf was het zijn 40ste doelpunt dit seizoen.



Real had eigenlijk genoeg aan een punt in La Rosaleda om de 33ste landstitel te pakken. Barcelona maakte ook nog een waterkansje, maar dan moest Real verliezen op Málaga en moesten de Catalanen in eigen huis winnen van Eibar. Het nieuws van de vroege Madrileense voorsprong was een mokerslag voor Barcelona. Takashi Inui, de Japanner van Eibar, profiteerde en legde een rouwsluier over Camp Nou. Op de Plaza de Cibeles begonnen de vlaggen en sjaals van Real al wat feller te wapperen. Niet dat Málaga zich zomaar naar de slachtbank liet leiden. Sandro Ramirez zocht de winkelhaak met een vrijschop, maar Keylor Navas sloeg de bal uit zijn doelvlak. De Costa Ricaan riskeerde daarbij lijf en leden toen hij te pletter sloeg tegen de paal, maar krabbelde toch weer overeind. Zizou balde de vuisten, de titel kwam al loeren om de hoek. © afp.





Zidane dankt Isco, goed voor de assist voor de openingsgoal. © reuters. Kort na de rust nam Benzema alle twijfels weg. In de rebound knalde hij de 0-2 binnen, randje buitenspel dat wel. Maar je moest al een Barçafan zijn om daar zwaar aan te tillen. Zidane verloor zelfs even zijn 'cool' en juichte uitbundig. Takashi Inui zette Eibar kort nadien zelfs op 0-2 bij Barcelona. De Catalanen knokten zich nog wel terug in de wedstrijd en wonnen zelfs nog met 4-2, maar Real gaf geen krimp. Campeones! De blik kan vanaf nu helemaal op Cardiff worden gericht. Over twee weken proberen de Madrilenen in Wales zichzelf op te volgen als winnaar van de Champions League, iets wat nog geen enkele ploeg voor mekaar kreeg. Treffend dat de tegenstander in die finale, Juventus, ook net vandaag de titel wist te veroveren in Italië. Zowel in Turijn als Madrid werd gisteren stevig gevierd, wie mag dat feestje over twee weken nog eens overdoen?



