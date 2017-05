Atlético Madrid neemt na 51 jaar afscheid van Vicente Calderón met overwinning

MH

Atlético Madrid heeft na 51 jaar de laatste wedstrijd in het Estadio Vicente Calderón gespeeld. De ploeg van Diego Simeone nam in stijl afscheid van de voetbaltempel aan de Manzanares met een 3-1 overwinning op Athletic Bilbao.

De 33-jarige publiekslieveling Fernando Torres bezorgde de 54.000 geëmotioneerde supporters van Atlético Madrid een mooie middag, door al binnen elf minuten twee keer te scoren. Na de vroege 2-0 voorsprong liet Atlético Madrid de teugels wat vieren en kwam Athletic Bilbao nog terug tot 2-1 door een goal van Iñaki Williams. Daar bleef het lange tijd bij in Vicente Calderón, maar kort voor tijd maakte Angel Correa nog een laatste goal namens Atlético in het 51-jaar oude stadion. Atlético Madrid eindigt het seizoen als derde en kwalificeert zich daarmee rechtstreeks voor de poulefase van de Champions League, waarin het onlangs in de halve finale werd uitgeschakeld door Real Madrid.



Er staat nog één wedstrijd op het programma in Vicente Calderón: de finale van de Copa del Rey tussen FC Barcelona en Deportivo Alavés op zaterdag 27 mei. Atlético Madrid verhuist deze zomer naar het gloednieuwe Wanda Metropolitano (67.000 plaatsen) aan de oostkant van Madrid.