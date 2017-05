Real Madrid kan 33ste landstitel ruiken na levensbelangrijke zege in Galicië

Manu Henry

17/05/17 - 22u50

© getty.

video Een 33ste landstitel wenkt nu écht voor Real Madrid. Wie anders dan Cristiano Ronaldo gidste zijn team vanavond met twee goals voorbij Celta de Vigo: 1-4. 'De Koninklijke' heeft zondag op het veld van Málaga aan één punt genoeg om zich tot kampioen van La Liga te kronen.

Cristiano Ronaldo REALLY wants that title, 0-1! ¿¿ #CeltaRealMadrid pic.twitter.com/QltObfrUIP

Het belang van inhaalmatch van speeldag 21 moest voor aanvang niet onderstreept worden. De troepen van coach Zidane konden, met zondag de slotspeeldag in La Liga in het vooruitzicht, drie punten uitlopen op grote rivaal Barcelona en zo een flinke optie nemen op een 33ste landstitel. Met dat in het achterhoofd schoot 'De Koninklijke' prima uit de startblokken en het hoeft geen verrassing te zijn dat ene Cristiano Ronaldo het pad effende. De Portugees jaste met zijn linker nummer 23 van het seizoen de touwen: 0-1. Maar Celta nam het commando over en bewees dat het bereiken van de halve finale van de Europa League geen toevalstreffer was. Enkele gevaarlijke tegenprikken resulteerden echter niet in een doelpunt. Real dus met een gevleide 0-1 voorsprong de rust in.

Laatste finale in Málaga

In bedrijf één had Ronaldo tien minuten nodig om de netten te doen trillen. Wel, na de pauze waren dat er slechts drie. Isco loodste met perfect voorbereidend werk de Portugees het staatje in en opnieuw was het de linkervoet die van 'CR7' die doelman Alvarez verschalkte: 0-2, Real Madrid op rozen. De veer leek gebroken bij Celta en tot overmaat van ramp viel de thuisploeg op het uur met z'n tienen. Aspas, nochtans dé smaakmaker, pakte uit met een opzichtelijke schwalbe en mocht zijn tweede geel karton in ontvangst nemen. Toch flakkerde de hoop van Celta even weer op toen Guidetti halfweg de tweede periode uit het niets de aansluitingstreffer lukt. Maar die hoop verdween een minuutje later als sneeuw voor de zon. Benzema legde de partij in een beslissende plooi: 1-3. In de slotminuten pikte ook Toni Kroos nog zijn doelpuntje mee: 1-4 eindstand.



Zondag wacht de laatste finale. Dan hebben Ronaldo en co. aan één punt genoeg op het veld van Málaga om zich tot landskampioen te kronen. Een sinecure wordt dat allerminst, want Málaga puurde uit zijn laatste acht wedstrijden knap 19 punten.