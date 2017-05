Spaanse fiscus verdenkt Falcao en Coentrao van miljoenenfraude

Bewerkt door: Glenn Van Snick

Het parket van Madrid heeft vandaag bekendgemaakt dat topvoetballers Radamel Falcao en Fabio Centrao verdacht worden van fiscale fraude. Ze zouden voor respectievelijk 5,6 miljoen en 1,3 miljoen euro aan belastingen hebben ontdoken.

Falcao, na enkele magere jaren momenteel terug op topniveau bij AS Monaco, zou in zijn periode bij Atlético Madrid in 2012 en 2013 een deel van zijn inkomsten verduisterd hebben. De Colombiaanse aanvaller zou op die manier 5,6 miljoen euro hebben achtergehouden voor de fiscus. Het Spaanse parket deed een gelijkaardige uitspraak over de Portugese Real-verdediger Fabio Coentrao. Hij zou tussen 2012 en 2014 1,3 miljoen euro hebben verduisterd.



De twee voetballers zouden via constructies in belastingparadijzen hun inkomsten uit portretrechten hebben verduisterd.