Nacho en Cristiano (met nummers 400 en 401) effenen zegepad voor Real, Barça legt Las Palmas over de knie

Yari Pinnewaert

14/05/17 - 21u51

© reuters.

video In Spanje zal het tot de laatste speeldag duren vooraleer we de kampioen kennen. Real Madrid (thuis tegen Sevilla, 4-1) en Barcelona (uit bij Las Palmas, 1-4) gaven ook vanavond elkaar geen duimbreed toe, waardoor speeldag 38 voor uitsluitsel moet zorgen in de Primera Division. Real speelt woensdag wel eerst nog een inhaalwedstrijd op het veld van Celta de Vigo, komende zondag volgt de verplaatsing naar Malaga. Messi & co kijken dan in eigen huis Eibar in de ogen.

© afp. Nochtans had Real het vanavond lang niet onder de markt vanavond tegen nummer vier Sevilla, al stonden de Madrilenen wel al héél snel op voorsprong. Toen ze bij Sevilla nog aan het discussiëren waren over een beslissing van scheidsrechter Undiano Mallenco, legde Nacho de bal snel leer om die vervolgens in het onbevolkte doel van Rico te schieten. Bij Sevilla konden ze natuurlijk allerminst lachen met het feit dat de goal werd goedgekeurd, maar Ronaldo & co maalden er niet om. Meer zelfs: enkele minuten later was het 'CR7' himself die de 2-0 van dichtbij tegen de touwen mocht prikken. © reuters. © afp. © afp.

Nummer 401 voor Cristiano Maar de bezoekers lieten zich allerminst onbetuigd, zoveel is wel zeker. Met Stevan Jovetic hebben ze natuurlijk een levensgevaarlijk individu in de rangen. De Montenegrijn viseerde vroeg in de wedstrijd al de kruising, zag een héérlijke lob op de dwarsligger uiteen spatten maar bij zijn derde poging was het wel raak. De Real-verdediging werd helemaal tureluurs getikt, waarna Jovetic de bal beheerst naast Keylor Navas plaatste. Real kwam na de koffie eigenlijk nog amper in de problemen en Cristiano Ronaldo nam alle spanning weg met zijn 401ste goal - een absolute klassegoal. Het slotakkoord was nog voor Toni Kroos, die de 100ste competitiegoal van Real dit seizoen voorbij Rico devieerde. THAT MAN AGAIN: @Cristiano with the decisive 3-1! ¿¿ #RealMadridSevilla pic.twitter.com/weeeR7wPRf — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) Sun May 14 00:00:00 MEST 2017 © afp. © afp.