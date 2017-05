"Scheids, je moet een bril dragen": uithaal komt ploegmaat Carrasco duur te staan

TL

10/05/17 - 19u25 Bron: Belga

Diego Godin. © getty.

Atletico Madrid-verdediger Diego Godin wordt drie speeldagen geschorst voor zijn hevige protest tegen de scheidsrechter afgelopen zaterdag. Dat maakte de Spaanse voetbalbond vandaag bekend.

Godin kreeg zaterdag in de met 1-0 gewonnen partij tegen Eibar twee keer geel in twee minuten tijd. De Uruguyaanse verdediger protesteerde hevig en zou de scheidsrechter gezegd hebben dat "hij een bril moest dragen". Omdat hij twee keer geel kreeg werd Godin automatisch al één speeldag geschorst, maar daar doet de wedstrijdcommissie van de Spaanse voetbalbond nog twee speeldagen bij voor "een misprijzende houding". De ploegmaat van Yannick Carrasco mist zo de resterende twee wedstrijden in de Primera Division. Godin kan nog in beroep gaan.



Atletico Madrid moet het in de uitmatch bij Betis Sevilla en in de thuismatch tegen Athletic Bilbao dus zonder Godin doen. Die laatste wedstrijd wordt in principe de laatste wedstrijd ooit in Vicente Calderon, want het stadion wordt afgebroken.