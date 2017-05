'MSN' verdeelt de goals onder elkaar tegen Villarreal

© afp.

video Barcelona weigert de rol te lossen in La Liga. Dankzij goals van Messi (2x), Neymar en Suárez haalden de Catalanen het vandaag met 4-1 van Villarreal. Met 15 op 15 blijft Barça Real Madrid onder serieuze druk zetten, al won de Koninklijke later vanavond ook (met 0-4 bij Granada).

Een nek-aan-nekrace naar de titel, dat is het dit seizoen in La Liga. Met nog drie speeldagen te gaan staan Barcelona en Real Madrid broederlijk naast elkaar aan de leiding. Met die kanttekening dat de Koninklijke nog steeds een inhaalwedstrijd tegoed heeft. Er zat voor Barça dan ook niets anders op dan te winnen tegen Villarreal om de aartsrivaal onder druk te zetten. Neymar opende de scoren, maar daarna ging Barcelona plots slordiger voetballen. Met de gelijkmaker van de bezoekers tot gevolg. Bakambu dompelde Camp Nou onder in rouwstemming. Toch gingen de Catalanen met een voorsprong rusten. Vlak voor de pauze vloog een afgeweken schot van Messi tegen de touwen.



In de tweede helft zorgde Villarreal met enkele speldenprikjes voor wat gevaar, maar Ter Stegen écht op de proef stellen, zat er niet in. Suárez zorgde twintig minuten voor tijd voor de bevrijding. In het slot legde Messi met een Panenka vanop de stip de 4-1 eindstand vast. Meteen ook goed voor doelpunt nummer 102 van 'MSN' dit seizoen.