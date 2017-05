Andres Iniesta weer paraat voor titelrace Barça

Bewerkt door: PL

5/05/17 - 16u46 Bron: ANP

© getty.

Andres Iniesta is voldoende hersteld van zijn spierblessure om zaterdag met FC Barcelona aan te treden tegen Villarreal. Dat heeft Barça-coach Luis Enrique vandaag bevestigd. De 32-jarige middenvelder miste de laatste twee competitiewedstrijden - zeges tegen Osasuna en Espanyol - wegens een blessure aan zijn rechterbeen.



FC Barcelona strijdt samen met Real Madrid om de Spaanse titel. Beide clubs staan in punten gelijk, maar Real heeft nog een wedstrijd tegoed. De tegenstander van Barça in Camp Nou, Villarreal, staat vijfde en snoepte dit seizoen al geregeld punten af van de topclubs in La Liga.