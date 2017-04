Neymar die eens geen verdediger, maar wél zichzelf voor schut zet: het kan dus ook

Yari Pinnewaert

28/04/17 - 08u25

video

Dat Neymar een begenadigd voetballer is, daar hoeft intussen geen twijfel meer over te bestaan. Samen met Luis Suarez en Lionel Messi vormt hij de zo gevreesde 'tridente' bij FC Barcelona, maar zelfs bij de Braziliaan durft het wel een keertje mis te lopen. Dat blijkt uit onderstaande video: wanneer hij zich aan een populaire freestylebeweging wil wagen, versukkelt hij zich en gaat hij op nogal knullige wijze tegen de grond. En ook al ging het hier niet over een wedstrijdfase, toch verspreidt die video zich als een lopend vuurtje op het internet - of wat had u dan gedacht?