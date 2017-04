Barcelona bedankt Messi voor zijn 500 goals in schitterend filmpje

SW

Lionel Messi was gisteren cruciaal in El Clasico tegen Real Madrid. De Argentijn scoorde in Santiago Bernabeu zijn 500ste goal voor Barcelona en pakte zo drie belangrijke punten in de razend spannende titelstrijd tussen de twee Spaanse topploegen. Ze staan nu op gelijke hoogte met elk 75 punten, Real Madrid heeft wel nog een wedstrijd meer voor de boeg.



FC Barcelona heeft een schitterend filmpje geplaatst op Twitter waarin ze Messi eren en bedanken voor zijn 500 goals. We zien een piepjonge Messi die op 1 mei 2005 zijn eerste goal voor Barcelona scoorde en daarmee de eerste voetstappen zette naar het fenomeen dat hij nu is.