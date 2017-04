Rode kaart Neymar illustratief voor onmacht van Barça bij Malaga (2-0)

Steven Gijbels

8/04/17 - 22u34

© epa.

video FC Barcelona heeft niet kunnen profiteren van het puntenverlies van concurrent Real Madrid eerder op de dag (1-1 tegen Atlético). De manschappen van coach Luis Enrique, met Neymar die zijn collega's na rust in de steek liet met een rood karton, speelden een bijzonder zwakke partij op het veld van Malaga. Dankzij een treffer van Sandro Ramirez en eentje van Joni in de extra tijd ging Barça zelfs de boot in waardoor het de kans laat liggen om naast Real aan de leiding te komen.

Malaga was in de heenronde één van de weinige ploegen dat een punt wist weg te kapen in Camp Nou. Op 19 november 2016 hield het, onder leiding van coach Ramos toen nog, stand ondanks 29 doelpogingen tegen (0-0). Een stunt die Malaga in het Estadio La Rosaleda maar wat graag wilde herhalen. Luis Enrique gunde Iniesta rust (met het oog op de Champions League-clash met Juventus) en moest het zien te rooien zonder de geschorsten Piqué en Rakitic.



Dat liet zich duidelijk voelen, want de bezoekers bakten er weinig van. Enkel Suarez had de 0-1 aan de voet na een weergaloze pass van Alba, maar doelman Kameni maakte zich bijzonder groot om zijn netten schoon te houden. Barça monopoliseerde de bal, al kon het Malaga nauwelijks uit verband spelen. Op het halfuur verraste Sandro Ramirez vriend en vijand. De ex-speler van Barcelona, die vorig jaar als vrije speler mocht vertrekken, glipte door de buitenspelval en werkte oog in oog met Ter Stegen beheerst af, 1-0. Lees ook Pepe lijkt Real langs stadsrivaal Atlético te buffelen tot de onvermijdelijke Griezmann toeslaat

