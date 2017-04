Pepe lijkt Real langs stadsrivaal Atlético te buffelen tot de onvermijdelijke Griezmann toeslaat

Steven Gijbels

8/04/17 - 18u06

© afp.

video Real Madrid heeft zich niet opnieuw tot koning van Madrid kunnen kronen. De Koninklijke leek tegen stadsrivaal Atlético, waar Carrasco in de basis stond, lange tijd op weg naar de zege nadat Pepe de thuisploeg op voorsprong kopte tot de onvermijdelijke Griezmann in minuut 85 de gelijkmaker op het bord zette. Een billijke puntendeling die vooral bij de manschappen van Zidane zuur zal smaken. Barcelona kan straks - als het wint bij Malaga - op gelijke hoogte komen.

© epa.

Een kolkend Bernabeu was klaar voor de Madrileense derby en zag hoe beide ploegen in de eerste periode hun kansjes kregen. Saul leverde een eerste waarschuwing af en vooral Griezmann toonde zich enkele keren bijzonder gevaarlijk - met een kopbal, een bal op de paal (afgevlagd voor buitenspel), en een afstandsschot gekeerd door Navas. Aan de overkant maakten Ronaldo en Benzema het mooie weer. De Fransman testte de reflexen van Oblak die ook plat moest op een poging van 'CR7'. De beste kans was voor Ronaldo himself. De Portugees had de 1-0 aan de voet, maar een schitterende 'parade' van verdediger Savic voorkwam de openingstreffer. De Montenegrijn kopte het leer in extremis van de lijn. En dus een brilscore halfweg.