Theo Bongonda met Celta Vigo onderuit in Valencia

6/04/17 - 23u49 Bron: Belga

Celta-spelers juichen na een doelpunt, maar puntenwinst leverde het niet op. © getty.

Op de 30ste speeldag in de Primera Division heeft Theo Bongonda vanavond met Celta Vigo een 3-2 nederlaag geleden op het veld van Valencia. De Belgische belofte-international startte in de basis en werd in de 66ste minuut bij 1-1 vervangen. In de 30ste minuut kreeg hij geel. Bij Valencia kwam Zakaria Bakkali niet van de bank. Celta is volgende week donderdag de tegenstander van RC Genk in de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Europa League.