Carrasco en co alleen derde na zuinige zege tegen Sociedad, al zal Torres toch niet heel goed slapen...

4/04/17

video Atletico Madrid heeft op eigen veld Real Sociedad over de knie gelegd. 'Los Colchoneros', waar Yannick Carrasco terugkeerde uit schorsing en de hele wedstrijd speelde, haalden het met het kleinste verschil dankzij een doelpunt van linksachter Filipe Luis. Door de zege is Atletico minstens voor even alleen derde in de Primera Division.