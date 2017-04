Neymar scoort zijn 100e goal voor Barça dat 1-4 gaat winnen bij Granada

MR

2/04/17 - 22u41

© Kos.

video Barcelona moest het in Granada doen zonder de geschorste Messi. Barcelona controleerde het spel meestal, maar had in de eerste helft moeite met afwerken. Desondanks bleken Neymar en co. toch een maatje te groot voor Granada, in de tweede helft bleken ze een pak efficiënter en domineerden ze de wedstrijd. Barça klimt zo weer iets dichter bij Real Madrid, dat eerste blijft.

De eerste helft zag de ene na de andere kans voor Barcelona. Doelman Ochoa toont zich sterk en stopt heel wat pogingen. De Mexicaan blijft het grootste deel van de eerste helft de kwelduivel van Suarez. In de slotfase van die helft is het dan toch Suarez die de nul van het scorebord kan werken.



Onmiddellijk na de rust is Franse invaller Jeremie Boga degene die de match weer spannend maakt. Hij kan de bal voorbij Ter Stegen werken. Barcelona vecht om de match terug te controleren en dat lukt. Alcacer brengt de bezoekers terug op voorsprong op aangeven van Suarez.



Granada kan geen tegenreactie meer formuleren en het is vrijspel voor de mannen van trainer Luis Enrique. Als Uche Agbo met tien minuten te gaan op de klok zijn tweede gele kaart van de dag pakt, moet Granada aan de slag met tien.