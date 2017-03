Carrasco in beeld bij Bayern

Niels Vleminckx en Kjell Doms

31/03/17 - 06u21

© belga.

Volgens de sportkranten 'AS' en 'Bild' is Yannick Carrasco (23) in beeld bij Bayern München. Carlo Ancelotti zou de naam van Carrasco bovenaan zijn lijstje met versterkingen voor komend seizoen gezet hebben. De Rode Duivel zou bij Bayern de concurrentie met onder meer Arjen Robben en Franck Ribéry moeten aangaan. Die zijn allebei ruim in de dertig en dus kunnen ze in München wel wat vers bloed gebruiken op de flanken. Het wordt in elk geval geen sinecure om de Rode Duivel weg te halen in Madrid. Carrasco verlengde eind vorig jaar nog zijn contract bij Atlético tot 2022. Daarin zou een afkoopsom van 100 miljoen euro zijn opgenomen.