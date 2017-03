Na euforie volgt nu realiteit: Barcelona verrassend onderuit bij laagvlieger

Manu Henry

video Deportivo La Coruña heeft vandaag voor een stunt van jewelste gezorgd in La Liga. 'Depor' versloeg op eigen veld het grote FC Barcelona met 2-1. Een bleke Messi en zijn ploegmakkers dropen met het schaamrood op de wangen af. Barça blijft (voorlopig) wel leider in het klassement, met één puntje voorsprong op eeuwige rivaal Real Madrid. De hoofdstedelingen hebben wel twee wedstrijden minder op de teller.

Barcelona have lost a #LaLiga game for the first time since October 2016 (vs. Celta Vigo), ending a run of 19 league games without defeat. pic.twitter.com/awS108b4Ul — Squawka Football (@Squawka) Sun Mar 12 00:00:00 MET 2017

Na het mirakel van Camp Nou van woensdag, u intussen wel bekend, stond er Messi en co. vandaag een nieuwe klus te wachten. In een kletsnat Estadio Municipal de Riazor - helemaal in het Noordwesten van Spanje - was Deportivo La Coruña tegenstander van dienst. Op papier een hapklare brok voor de Catalaanse grootmacht. Máár de nummer 17 in La Liga deed het echter voortreffelijk en bezorgde Barça een trip om snel te vergeten.



De troepen van Luis Enrique hadden zoals steeds bijna voortdurend het leer in eigen rangen, maar vonden moeizaam openingen in het blok van 'Depor'. De thuisploeg stak op zijn beurt zelf enkele keren de neus aan het venster en vijf minuten voor de pauze resulteerde dat zowaar in de 1-0 van Joselu. Zorgen na het eerste bedrijf dus voor Barcelona - dat het zonder de geblesseerde Neymar moest doen.



Suárez razendsnel, Bergantinos grote held

De tweede periode kon niet beter beginnen voor Barça. Amper één minuutje had Luis Suárez nodig om de bordjes weer in evenwicht te brengen. Erop en erover, denk je dan. Niets was minder waar. Messi en co. bleven inspiratieloos in de zoektocht naar een tweede treffer en een kwartier voor affluiten zag de situatie er al helemaal benard uit. Alejandro Bergantinos torende op een hoekschop boven iedereen uit en knikte de 2-1 voorbij Ter Stegen in doel.



De Catalanen trokken met de moed der wanhoop naar voren en vooral Suárez was dicht bij zijn tweede treffer. Een slotoffensief(je) leverde echter niets op. Zo lijdt Barcelona zijn eerste nederlaag in 19 wedstrijden.