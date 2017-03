FC Barcelona zonder Champions League-held Neymar tegen Deportivo

Bewerkt door: Manu Henry

11/03/17 - 20u45 Bron: Belga

FC Barcelona kan morgen op de 27e speeldag in de Primera Division geen beroep doen op de Braziliaanse aanvaller Neymar, woensdag nog een van de helden in de 'remuntada' tegen Paris Saint-Germain in de achtste finales van de Champions League. Neymar sukkelt met een blessure aan de adductoren en zal er tegen Deportivo niet bij zijn, zo maakte FC Barcelona vandaag bekend.