Sevilla verspeelt opnieuw punten, ook Valencia blijft in eigen huis steken op 1-1

11/03/17

Sevilla heeft in de Spaanse titelstrijd opnieuw punten verspeeld. De nummer drie van La Liga, die zich dit seizoen heeft aangediend als uitdager van FC Barcelona en Real Madrid, kwam in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuan niet verder dan 1-1 tegen Leganés. Afgelopen maandag had Sevilla ook al met dezelfde cijfers gelijkgespeeld tegen Alavés.

De Braziliaanse middenvelder Gabriel zette het gepromoveerde Leganés al na twee minuten met een knap hakje op voorsprong. Stevan Jovetic trok de stand kort voor rust gelijk. De ploeg van trainer Jorge Sampaoli slaagde er in de tweede helft niet in het verschil te maken. Sevilla staat met 57 punten uit 27 wedstrijden op de derde plaats, achter Barcelona (60 uit 26) en Real Madrid (59 uit 25). De club uit Andalusië verdedigt dinsdag tijdens de return in de achtste finales van de Champions League tegen Leicester City een voorsprong van 2-1.



Ook Valencia wist thuis tegen Gijon niet te winnen, 1-1. Zakaria Bakkali mocht de laatste acht minuten spelen, hij viel in voor voormalig Standard-verdediger Eliaquim Mangala. Daniel Parejo miste na 55 minuten een penalty voor de thuisploeg. Gijon profiteerde en kwam vijf minuten later via Duje Cop (60') op voorsprong. Vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd bracht Munir El Haddadi (85') Valencia op gelijke hoogte. Valencia staat met 30 punten 13e in de Primera Division, Gijon is voorlaatste