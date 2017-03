Malaga neemt na twee maanden alweer afscheid van coach Romero

Lander Verhoeven

7/03/17 - 12u36 Bron: Belga

Marcelo Romero © photo news.

De Uruguayaan Marcelo Romero, op 28 december aangesteld als hoofdcoach van Malaga, mag alweer zijn biezen pakken. Dat maakte de Spaanse eersteklasser vandaag bekend op haar website. Romero kon Malaga in tien duels slechts naar één zege leiden.

De 40-jarige Romero, een clubicoon van Malaga, volgde eind 2016 Juande Ramos op als hoofdcoach van de Andalusiërs. Voordien was hij twee seizoenen assistent bij Malaga. Ook als speler verdedigde hij zes seizoenen lang (2001-2007) de kleuren van Los Boquerones.



Malaga staat na 26 speeldagen op een vijftiende plaats in de Primera Division. Het telt 26 punten, zeven meer dan Granada dat op de eerste degradatieplaats staat. Het team heeft met rechtsachter Roberto Rosales (ex-AA Gent) een oude bekende van de Jupiler Pro League in zijn rangen.