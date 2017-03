Sevilla laat kostbare punten liggen op veld van promovendus

Door: redactie

6/03/17 - 23u31 Bron: ANP

Daniel Carrico (rechts) van Sevilla baalt na het puntenverlies © afp.

Sevilla is er vanavond niet in geslaagd om zich opnieuw in de titeldebatten te mengen in La Liga. 'Los Rojiblancos' geraakten op het veld van promovendus Deportivo Alavés niet verder dan een 1-1 gelijkspel.