Torres ziet vanaf tribune hoe Carrasco en co Valencia vlot naar slachtbank leiden (3-0)

Thomas Lissens

5/03/17 - 18u02

© reuters.

video Yannick Carrasco is met Atletico Madrid opnieuw over Real Sociedad naar de vierde plaats in de Primera Division gesprongen. 'Los Colchoneros' haalden het in eigen huis verdiend met 3-0 van Valencia, waar Zakaria Bakkali ruim twintig minuten voor tijd mocht invallen. Fernando Torres, die eerder deze week een nacht in het ziekenhuis moest doorbrengen na een bikkelharde botsing tijdens de match tegen Deportivo, zag zijn concurrenten Antoine Griezmann en Kevin Gameiro scoren.

© epa.

De aanwezigheid van Torres inspireerde zijn ploeg duidelijk wel, want in de eerste helft was het al Atletico wat de klok sloeg in Vicente Calderon. De thuisploeg drukte Valencia terug op eigen helft en creëerde flink wat kansen. En dat initiatief leverde ook resultaat op.



Griezmann ontsnapte slim in de rug van de Valencia-verdediging en met een overhoekse pegel nam 'Grizou' Diego Alves te grazen. Ook daarna waren 'Los Colchoneros' oppermachtig - Valencia kon geen enkele kans bij elkaar voetballen -, maar de afwerking van de thuisploeg stond niet op punt. Carrasco, die na dertig minuten geel kreeg, ging met een 1-0 voorsprong rusten.



Eén wapenfeit Carrasco na de pauze

Het was zaak voor de thuisploeg om de wedstrijd in de tweede periode zo snel mogelijk in een beslissende plooi te leggen. En dat lukte ook. Filipe Luis legde de bal goed breed naar Gameiro en de Franse pocketspits trapte het leer via Mangala (ex-Standard) tegen het net. Niet veel later belandde een knappe krul van Carrasco net naast de kooi van Alves en dertien minuten voor tijd moest de Rode Duivel zijn plaats afstaan aan Thomas.



Op dat moment was Bakkali al ingevallen, maar zag enkel nog hoe Griezmann met zijn tweede van de namiddag de 3-0 eindstand vastlegde. Opdracht volbracht voor de mannen van Simeone, die opnieuw naar de vierde plaats in de stand springen.