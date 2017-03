Barça houdt geslaagde repetitie op CL-mirakel, al zorgt dit gebaar van Messi voor meeste ophef

© getty.

video FC Barcelona zit opnieuw op de leiderstroon in de Primera Division. Na de 1-4 zege van concurrent Real eerder op de avond pakte ook Barça stevig uit. Zwart beest Celta de Vigo werd met forfaitcijfers richting Galicië teruggestuurd. Vijf-nul, dat is ook de score die Barcelona volgende woensdag nodig heeft tegen PSG voor een Champions League-mirakel. De generale was alvast geslaagd. Al was er ook ophef over een gebaar van Lionel Messi richting eretribune.

Het tijdperk Luis Enrique mag bij Barça dan ten einde lopen, spelers en fans blijven door het vuur gaan voor hun coach. Een volgepakt Camp Nou scandeerde tijdens de wedstrijd meermaals de naam van de vertrekkende trainer. Ook óp het veld is de chemie tussen spelers en coach allerminst op. FC Barcelona wervelde tegen Celta als vanouds, met een vijfklapper als resultaat.



Halfweg bleef de schade voor de bezoekers beperkt tot twee stuks. Suarez en Messi troffen in één en dezelfde fase de paal, Neymar claimde vergeefs een strafschop. Een doelpunt kon niet uitblijven, we kregen er twee. Messi opende de score met een gewiekste plaatsbal. Neymar verdubbelde met een briljante touch. Opvallend bij de goal van Messi: het gebaar richting eretribune. De Argentijnse sterspeler beeldde een telefoon uit, alsof hij wilde vragen hoe het nu zat met de verlenging van zijn contract, een kwestie die al maanden aansleept. De opmerkelijke geste zorgde in elk geval voor commotie bij de Spaanse media. Lees ook Zelfs zonder Ronaldo en Bale komt Real niet in de problemen bij Eibar

Luis Enrique vertrekt bij Barcelona



Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash!