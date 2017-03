Zelfs zonder Ronaldo en Bale komt Real niet in de problemen bij Eibar

© photo news.

No Ronaldo, no Bale, no problem. Een gehavend Real Madrid maakte deze middag al in de eerste helft komaf met Eibar, nochtans de verrassende nummer 7 in La Liga. Bij afwezigheid van Ronaldo en Bale nam Benzema de hoofdrol op. Met twee goals en een assist had hij zijn aandeel in de 1-4 zege.