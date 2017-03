Torres stelt fans gerust: schade valt mee na akelige botsing en paniek

Thomas Lissens

video Atletico Madrid heeft vanavond niet kunnen winnen op het veld van Deportivo La Coruna. De club uit de hoofdstad, waar Yannick Carrasco pas na rust inviel, kwam op achterstand na geblunder van Oblak en Giménez, maar met een schitterende krul maakte Griezmann twintig minuten voor tijd gelijk. De assist was van de Rode Duivel, die ook nog zag hoe de ingevallen Fernando Torres in het slot van de partij werd afgevoerd na een staalharde botsing. Torres zou daarbij zijn tong hebben ingeslikt en gelukkig waren de hulpdiensten snel ter plaatse om hem te helpen. Toen de Spanjaard overgebracht werd naar het ziekenhuis, was hij alweer bij bewustzijn. De spits moest ter observatie de nacht in de kliniek doorbrengen, maar stelde iedereen gerust. De schade viel mee en hij heeft geen hersenletsel opgelopen.

Muchas gracias a todos por preocuparos por mí y por vuestros mensajes de ánimo. Ha sido sólo un susto. Espero volver muy pronto! — Fernando Torres (@Torres) Thu Mar 02 00:00:00 MET 2017

Atletico moest vol aan de bak na de pauze en tien minuten na rust gooide Simeone Carrasco dan toch in de strijd. En de Rode Duivel toonde zijn Argentijnse oefenmeester meteen dat het een verkeerde keuze was om hem op de bank te laten. Carrasco bracht snelheid in de ploeg en ruim twintig minuten voor tijd zorgde hij ook voor de assist van de 1-1 van Griezmann. De Franse international borstelde het leer met zijn fantastische linker keurig in de rechterbovenhoek.



Torres nachtje in ziekenhuis

Ook Fernando Torres mocht daarna nog invallen en de Spaanse spits eiste - gewild en ongewild - een hoofdrol op. Eerst trapte de ex-aanvaller van onder meer Chelsea een uitstekende kans op de vuisten van Geman Lux en enkele minuten later moest hij afgevoerd worden na een staalharde botsing. Torres verloor zijn bewustzijn en de spits leek ook zijn tong te hebben ingeslikt. Gelukkig konden ploegmaat Sime Vrsaljko en de hulpdiensten de Spanjaard snel de eerste zorgen toedienen. "De CT-scan in het ziekenhuis heeft echter geen ernstig letsel aan het licht gebracht", zo maakte Atlético na de wedstrijd bekend. "Fernando is bij bewustzijn en moet wel vannacht ter observatie in het ziekenhuis blijven. Dat schrijft het medische protocol voor. We willen iedereen bedanken voor de vele berichten", aldus de mededeling van de Atléti. Later stelde Torres zijn fans gerust via Twitter. "Bedankt voor jullie steun. Het was gewoon even schrikken. Ik hoop zo snel mogelijk terug te kunnen voetballen."



Na die angstaanjagende fase vielen er geen kansen meer te noteren, het bleef 1-1. In de stand schieten Carrasco en co niets op met het gelijkspel. Atletico heeft nu al een achterstand van elf punten op leider Barcelona en 'Los Colchoneros' zullen zich vooral moeten focussen op de strijd om de Champions League-tickets. Atletico is voorlopig vierde, een plaats die recht geeft op een ticket voor de voorrondes. Real Sociedad, de nummer vijf in de rangschikking, volgt op één puntje van de Madrilenen.