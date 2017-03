Carrasco helpt Atletico met assist aan punt na zeldzame fout Oblak, paniek om Torres

Thomas Lissens

2/03/17 - 22u40

Torres leek meteen het bewustzijn te verliezen. © kos.

video Atletico Madrid heeft vanavond niet kunnen winnen op het veld van Deportivo La Coruna. De club uit de hoofdstad, waar Yannick Carrasco pas na rust inviel, kwam op achterstand na geblunder van Oblak en Giménez, maar met een schitterende krul maakte Griezmann twintig minuten voor tijd gelijk. De assist was van de Rode Duivel, die ook nog zag hoe de ingevallen Fernando Torres in het slot van de partij werd afgevoerd na een staalharde botsing. Torres zou daarbij zijn tong hebben ingeslikt en gelukkig waren de hulpdiensten snel ter plaatse om hem te helpen. Toen de Spanjaard overgebracht werd naar het ziekenhuis, was hij alweer bij bewustzijn. De spits liep wel een hoofdletsel op en hij moet ter observatie de nacht in de kliniek doorbrengen.