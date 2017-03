Cristiano lapt alle verkeersregels aan zijn laars bij het verlaten van Bernabéu

Door: redactie

Real Madrid wist gisteren pas laat een puntje thuis te houden tegen Las Palmas, maar andermaal kon het rekenen op Cristiano Ronaldo. Hij speelde niet goed, maar scoorde in het slot van de wedstrijd nog twee goals voor de Madrilenen (die met z'n tienen speelden na dom rood voor Bale), waardoor 3-3 de eindstand was. Real moest dus in het rood gaan, na de wedstrijd ging Cristiano zelfs gewoon door het rood. Het rode verkeerslicht, weliswaar.



De Portugese doelpuntenmachine verliet het Bernabéu, geflankeerd door liefje Georgina Rodriguez, in zijn grijze Audi en draaide vervolgens af naar rechts. Daar zag hij hoe een taxi voor het rode licht stond te wachten, maar 'CR7' had duidelijk geen zin om nog wat langer te talmen: hij ging de andere wagen gewoon voorbij - zonder dat iemand van de aanwezige politiemacht hem daarbij op de vingers tikte.



Het Spaanse AS wist het huzarenstukje van Cristiano op video vast te leggen, hieronder het verhaal in screenshots.