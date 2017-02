"Scheidsrechter Manzano verliet Villarreal met zak van Real Madrid in zijn handen"

Door: redactie

In de Spaanse media is gisteren en vandaag wat ophef ontstaan. Gil Manzano, die afgelopen weekend de partij tussen Villarreal en Real Madrid in goede banen leidde, werd volgens de voorzitter van Villarreal gespot met een plastic zak van de Koninklijke in zijn handen. "Dat ziet er me niet al te koosjer uit", aldus Fernando Roig.

Even terug naar afgelopen zondag en de clash tussen Villarreal en Real Madrid. De thuisploeg klom na de pauze via Trigueros en Bakambu op een geruststellende 2-0 bonus, maar in he slot liep het nog helemaal mis. Bale tekende voor de aansluitingstreffer en na een (discutabele) strafschop voor hands van Soriano hing Ronaldo vanaf de stip de bordjes weer gelijk. Met een buffelstoot bezorgde invaller Morata in minuut 83 de Koninklijke alsnog de volle buit (en opnieuw de leiding), 2-3.



Het was Villarreal-voorzitter Fernando Roig die na afloop van de match een kleine storm ontketende met een interview bij het radiostation Cadena Cope. "Wat me heeft verrast is dat de scheidsrechter en zijn assistenten vertrokken zijn met pastic zakken van Real Madrid in hun handen. Ik weet niet juist wat er in de desbetreffende tassen zat, maar in ieder geval is het toch hoogst eigenaardig. Het logo van Real was duidelijk te zien op de zakken. Dat ziet er me niet al te koosjer uit", aldus Roig die ref Manzano beschuldigde van favoritisme.



Het Spaanse scheidsrechterscomité erkende bij Marca dat het arbitrale kwartet wel degelijk het Estadio de la Ceramica verliet met zakken van Real Madrid, maar stelde dat het enkel zou gaan om sleutelhangers en balpennen, zonder ook maar enige materiële waarde. Volgens Marca, dat er een kleine enquête op nahield, zijn zulke praktijken niet vreemd: "Elke club biedt dergelijke zaken aan. Dat is heel normaal en bestaat al heel lang."