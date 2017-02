Iniesta gelooft nog in Luis Enrique

Lander Verhoeven

28/02/17 - 12u21

© photo news.

Spelmaker Andres Iniesta heeft op de clubsite van FC Barcelona een pleidooi gegeven voor zijn coach Luis Enrique. De Spanjaard wil Enrique ook na dit moeilijke seizoen nog op Camp Nou houden. Verder gelooft de kapitein nog steeds in het waterkansje op overleving in de Champions League: "Ondanks het slechte resultaat tegen PSG, hebben we nog genoeg in huis om hen in de problemen te brengen."

Barcelona is bezig aan een moeilijk seizoen. In de competitie zijn de Catalanen hun glans verloren en durft de motor al eens tegen te sputteren. In de Champions League staat Barça er pas echt slecht voor: ze moeten een ongeziene stunt neerzetten om toch door te stoten naar de volgende ronde. Ondanks dit alles ziet Iniesta de toekomst van Barcelona rooskleurig in en dat met Luis Enrique nog steeds aan het stuur. "We staan met duizend procent achter onze trainer, hij moet ook na dit seizoen blijven zodat we verder titels kunnen winnen."



Door de felbevochten overwinning tegen Atletico Madrid blijft Barcelona in het spoor van leider Real Madrid. "De wedstrijd tegen Atleti van afgelopen weekend was van fundamenteel belang. We wisten dat we ervoor zouden moeten knokken aangezien ze altijd spelen tot op het randje." Nu staan ze nog maar één puntje achter, al moet Real nog wel een wedstrijd inhalen. "Real Madrid heeft maar een klein voordeel, er zijn voor ons nog genoeg La Liga-matchen om de koppositie over te nemen."