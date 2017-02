Wissels Zidane renderen: van 2-0 naar 2-3 na gouden ingrepen

Maarten Vanbergen

26/02/17 - 22u37

© reuters.

video Real Madrid heeft de nummer 1 positie in La Liga weer beet na een straffe wederopstanding. Het kroop door het oog van de naald want kwam 2-0 achter op Villarreal. Het team van Zidane wist die achterstand tussen minuut 64 en 84 volledig om te buigen. Bale en Morata scoorden met het hoofd en Cristiano Ronaldo zette een strafschop om.

De eerste doelpoging kwam naar goede gewoonte van Cristiano Ronaldo, maar zijn schot vloog een tiental meter naast het doel. Dat zou later tekenend zijn voor zijn wedstrijd. Mario daarentegen kwam aan de overkant dichter in de buurt. Zijn afstandsschot verraste bijna Real-doelman Navas, die zich helemaal moest uitrekken om de bal over het doel te tikken. Real Madrid behield de bovenhand, maar kon niet voor concreet doelgevaar zorgen totdat Benzema een corner van dichtbij richting de hoek van het doel kopte. De doelman van Villareal moest alles uit de kast halen om de bal uit doel te halen. Asenjo greep na deze knappe redding naar de achterkant van de knie en moest noodgedwongen het veld verlaten. Fernandez kwam hem in het doelvlak vervangen. Villarreal begon meer en meer het voortouw te nemen en dat loonde bijna meteen. Dos Santos nam een afvallende bal vol op de slof, maar mikte net naast de verkeerde kant van de paal. Villareal verdedigde zo diep dat Real niet kon doorbreken.

Meer vuur in tweede helft

Villarreal kwam meteen na rust verdiend op voorsprong na zwak verdedigen bij de bezoekers. Via Marcello belandde het leer voor de voeten van Trigueros en die pegelde het leer voorbij Navas.



Na tien minuten in de tweede helft werd er opnieuw goed bewogen bij Villarreal en kon Bruno kan Bakambu met een snedige pass aanspelen. Onmiddellijk 2-0, werk aan de winkel dus voor Real Madrid dat meteen een wissel doorvoerde. Ook Cristiano Ronaldo werd wat scherper. Hij verschalkte doelman Fernandez met een heerlijke volley, maar zijn schot werd gestuit door de paal.



Ommekeer

En of Real begreep dat het moest winnen om opn ieuw over Barcelona te springen. De perfecte voorzet van Carvajal werd aan de tweede paal binnengekopt door Gareth Bale.



Het geluk was aan de zijde van de sterren van Real Madrid toen het in minuut 72 een penalty kreeg na onvrijwillig handspel van Soriano. Trainer Escriba werd naar de tribunes gestuurd en Soldado kreeg geel op de bank wegens protest. Ronaldo liet dat niet aan zijn hart komen en poeierde de strafschop staalhard binnen, 2-2.



Een dikke vijf minuten voor tijd maakte Morata zijn achtste van het seizoen. Marcello kon vanop links doorgaan en een perfecte voorzet versturen. Morata twijfelde niet en zette de 2-3 op het bord.



Real Madrid springt zo opnieuw over Barça naar de eerste plaats. Het heeft een wedstrijd minder gespeeld.