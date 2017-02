Messi bezorgt Barcelona de drie punten in de slotfase tegen Atletico Madrid

Lander Verhoeven

video De topper in Spanje tussen Atletico, met Carrasco aan de aftrap, en Barcelona is geëindigd op 1-2. Rafinha bracht Barca op voorsprong, maar enkele minuten later kopte Godin de gelijkmaker binnen. Wie anders dan Messi zorgde voor de ontlading door in de slotfase de 1-2 binnen te trappen. Hierdoor staan ze op kop in de competitie, al kan Real Madrid vanavond nog terug over Barcelona springen. Atletico verliest het spoor van de top drie en staat nu op zeven punten van de derde plaats.

De wedstrijd kende een leuk begin met kansen aan beide kanten. Waarin de thuisploeg de meeste druk naar voren had. De eerste echte kans was een aardig schot van Griezmann, dit werd geparadeerd door Ter Stegen. Barcelona was efficiënter en schoot direct raak. Suarez ging gretig door op Oblak en maakte de 0-1. Deze werd echter afgekeurd door een fout van de spits op de doelman van Atletico. In de 36ste minuut sloeg Messi een eerste keer toe via een vrije trap aan de rand van de zestien. Oblak moest uitpakken met een klasseflits om de bal uit het doel te houden. (hieronder te bekijken) Net voor de rust kon Atletico weer rekenen op zijn doelman. Deze keer hield hij een kopbal van Pique eruit. Lees ook Atlético Madrid - Barcelona: topper onder hoogspanning

De fase van de afgekeurde goal © reuters.