Atlético Madrid - Barcelona: topper onder hoogspanning

Vanmiddag staat er om 16u15 een onvervalste topper op het programma in de Primera Division. Een Atlético Madrid vol vertrouwen tegen een weifelend Barcelona. Vechtvoetbal versus tiki-taka. Barça heeft een goed resultaat nodig zodat de kritiek kan gaan liggen, Atlético wil snel aansluiting bij de top. Match onder hoogspanning.

Diego Simeone liep er dinsdagavond ontspannen na de wedstrijd in Leverkusen. 2-4 gewonnen, vlotscorend en beter voetbal dan de afgelopen weken. Enkel het verdedigen kan en moet beter - gelukkig voor Atlético recupereert de Argentijnse coach sterkhouder Diego Godin. Een high five in de mixed zone, een selfie met een fan: het kon er allemaal vanaf in Duitsland. Wat zijn ploeg op de mat legde in de achtste finale van de Champions League was degelijk. Scherp als het moest, verfijnd als het kon. De zege had Atléti te danken aan de Franse tandem Gameiro-Griezmann. Alomtegenwoordig en bepalend. Het zou verbazen mochten zij géén basisplaats krijgen tegen Barcelona.



De Catalanen zijn in tegenstelling tot Atlético een ploeg in crisis. De 4-0-nederlaag in de Champions League tegen PSG heeft er behoorlijk ingehakt. 't Was een serieuze afgang. Du jamais vu. Bovendien herpakte Barcelona zich niet. Integendeel. Een paar dagen later werd er in Nou Camp moeizaam gewonnen van het sympathieke, maar nietige Leganes. 2-1, een penaltygoal van Messi in de slotfase zorgde voor de overwinning. Ontgoochelend. Trainer Luis Enrique ligt al een tijdje onder vuur - de zege tegen Leganes zorgde niet bepaald voor een ommekeer, hij haalt dus best een goed resultaat tegen Atlético. Barça zou trouwens - volgens de geruchten - de komende weken afstappen van het vertrouwde 4-3-3-systeem. Enrique wil opteren voor een 4-2-3-1 opstelling. Luis Suarez als diepe spits met achter hem het trio Neymar-Iniesta-Messi. Om maar aan te geven dat Barcelona zoekende is. Of het effectief zo ver komt... Afwachten.